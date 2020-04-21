РИАМО - 21 апр. Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев призвал не бросать домашних кошек на улице из-за того, что они могут быть переносчиками коронавируса, к тому же, по мнению дрессировщика, это «ожесточит сердце», сообщает Nation News.

Ранее замруководителя Россельхознадзора и ветеринар Константин Савенков отметил, что коты могут заразиться вирусом от человека и передавать болезнь друг другу.

«Я уже 30 лет знаю, что грипп (а коронавирус это и есть одна из его разновидностей, только более своеобразная) - у кошек есть свой грипп, и он такой, что они только друг друга заражают, на человека он не переходит», - сказал Куклачев.

Он отметил, что кошки болеют своими болезнями, которые не передаются человеку. Дрессировщик обеспокоен тем, что в России может получиться как в Китае, когда кошек и собак хозяева начали выкидывать на улицу.

Куклачев посоветовал не ожесточать сердце и не делать таких ужасных поступков.

В России на данный момент зарегистрировано 52763 случая инфицирования Covid-19. За весь период эпидемии зафиксировано 456 смертельных исходов. Выздоровели 3873 человека.

В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, к примеру, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.