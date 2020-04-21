РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. Библиотека подмосковных Котельников 22 апреля проведет тематические мастер-классы и беседы в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Библиотека Котельников подготовила для жителей афишу мероприятий. Так, 22 апреля в 13:00 в соцсетях учреждений пройдет рубрика «К 75-летию Великой Победы - легендарные песни войны», - говорится в сообщении.

В 18:00 жителей ждет поэтическая рубрика «Литературные таланты нашего города». 23 апреля в 12:00 пройдет краткая тематическая беседа «Время читать», в 15:00 зрителей ждет рубрика «Компьютер как рабочий инструмент» для участников проекта «Активное долголетие». В 17:00 пройдет мастер-класс по рисованию в рубрике «Волшебная акварель».

«Ежедневно выходит познавательная рубрика «Инфотека», по будням публикации в 10:00», - отмечается в материале.

Онлайн-мероприятия ежедневно публикуются на страницах в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/library_kotel и в Instagram: https://www.instagram.com/library_kot.