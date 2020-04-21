РИАМО - 21 апр. Неизвестный избил мужчину в холле гостиницы на Ботанической улице в Москве, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами головы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Травмы были нанесены в холле гостиницы по адресу: улица Ботаническая, дом 29. Из-за полученных увечий пострадавшего не удалось опросить.

«Установлено, что 20 апреля не позднее 08:00 в холле 3-го этажа гостиницы по указанному адресу неизвестный неустановленным предметом, а также руками нанес потерпевшему множественные удары в область головы и скрылся», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленной причинение тяжкого время здоровью». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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