РИАМО - 21 апр. Неизвестный избил мужчину в холле гостиницы на Ботанической улице в Москве, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами головы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.
Травмы были нанесены в холле гостиницы по адресу: улица Ботаническая, дом 29. Из-за полученных увечий пострадавшего не удалось опросить.
«Установлено, что 20 апреля не позднее 08:00 в холле 3-го этажа гостиницы по указанному адресу неизвестный неустановленным предметом, а также руками нанес потерпевшему множественные удары в область головы и скрылся», — сказал собеседник агентства.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленной причинение тяжкого время здоровью». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.
- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии