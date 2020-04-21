РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Завершена корректировка проекта детского сада на 340 мест в микрорайоне Красная Горка в подмосковном Подольске, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено выполнение корректировки проектной документации объекта незавершенного строительства детского сада на 340 мест на улице Колхозная в микрорайоне Красная горка городского округа Подольск. Документация загружена на портал Госэкспертизы для получения заключения. Завершить строительные работы и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, проектирование и достройка дошкольного учреждения будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.