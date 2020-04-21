РИАМО - 21 апр. По факту нападения на мужчину в районе Солнцево 31 марта правоохранители проведут проверку, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

31 марта неизвестный ударил мужчину неустановленным предметом в живот.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Мужчина обратился в больницу 2 апреля, потерпевшего госпитализировали с диагнозом проникающее ранение живота.