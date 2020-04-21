РИАМО - 21 апр. Сотрудники МЧС России за неделю провели спецобработку восьми вокзальных комплексов Москвы, в их числе — Курский, Казанский, Павелецкий, Ярославский и Ленинградский, сообщается на сайте МЧС России.

«Обработано более 100 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 150 тысяч квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов», — отмечается в материале.

Во вторник специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продезинфицировали Савеловский, Рижский и Белорусский вокзалы Москвы.

В рамках работ по санитарной обработке продезинфицированы основные здания вокзальных комплексов, перроны, служебные помещения, входные группы, лифты и эскалаторы, лестницы и места общего пользования.

Сотрудники МЧС России продолжат обработку социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры на территории страны.

Ведомство уже провело дезинфекцию более 2 тысяч километров дорог, более 6,3 тысячи зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 252 лечебных и 173 образовательных учреждений, 1066 объектов социального обслуживания.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск. В столице общее число зараженных Covid-19 на сегодняшний день составляет 29433.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

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- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.