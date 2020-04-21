РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. В одном из домов на Симферопольской улице микрорайона Климовск Подольска 22 апреля временно отключат горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 22 апреля управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы. Во время ремонта, с 8:30 до 16:30, не будет подаваться горячая вода в многоквартирный дом №45 по улице Симферопольская», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.