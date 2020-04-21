РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В управляющие компании подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило пять жалоб от жителей на отсутствие дезинфекции подъездов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Санитарную обработку подъездов многоквартирных домов проводят управляющие организации городского округа Люберцы ежедневно. Графики выполнения дезинфекции размещены во всех подъездах, на сайтах управляющих организаций, администрации округа.

«Обрабатываются первые этажи подъездов, полы, оконные и дверные ручки, почтовые ящики, панели домофонов, перила, вентиляционные решетки. Также дезинфицирующие мероприятия проводятся в лифтовых кабинах», - отметил Ружицкий.

«Управлением ЖКХ проведен анализ обращений от жителей в социальные сети подъездов с 1 апреля по 19 апреля по вопросам дезинфекции. Наблюдается положительная динамика - с 38 обращений к 5. Также по поручению губернатора проводятся генеральные уборки мест общего пользования», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что о выполненной работе управляющие организации ежедневно отчитываются в мобильном приложении, контролируемом Госжилинспекцией.

«На сегодня санобработка мест общего пользования проводится в полном объеме», - заключил Ружицкий.