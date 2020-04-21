РИАМО – 21 апр. Падение индекса РТС ниже рубежа 1000 пунктов произошло впервые с начала апреля, сообщает Газета.ru.
Таким образом, фондовый индекс упал на 6,4% до 999,82 пункта.
«Индекс МосБиржи теряет 3% и опустился до 2450,11 пункта», — говорится в сообщении.
Падение индекса происходит на фоне обвала цен на нефть и снижения курса рубля.
Индекс РТС — это основной индикатор фондового рынка России, расчет которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской биржей.
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Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
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