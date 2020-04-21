РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 апр. Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт сроком на один год с защитником Юрием Паутовым, сообщается на сайте клуба.

«25-летний защитник «Витязя» Юрий Паутов заключил новое соглашение с хоккейным клубом на один год. Паутов выступает в подмосковном клубе с сезона 2017-2018 годов, когда он провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ. В 2020 году сыграл 14 матчей в регулярном сезоне и один – в плей-офф», – говорится в сообщении.

Паутов является воспитанником школы ярославского «Локомотива» и выпускником школы подмосковного «Атланта».

«Любой прогрессивный человек идет в гору и стремится к лучшему, так действую и я. Очень рад новому соглашению с клубом и надеюсь в июле приступить к занятиям вместе с командой. Сейчас тренируюсь и готовлюсь к новому сезону самостоятельно, несмотря на ситуацию с карантином во всем мире. Слежу за собой и тренируюсь в Мытищах. Кардионагрузка на велотренажере и беговой дорожке, а также занимаюсь со штангой и гантелями в домашнем зале», – сказал Паутов.

Он отметил, что стал больше времени проводить в семейном кругу, ведь во время хоккейного сезона общения с родными порой недостаточно.