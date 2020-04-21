РИАМО - 21 апр. Количество поездок в столичной подземке на утро вторника снизилось на 84%, что на десять тысяч поездок меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Коме того, на 83% снизилось число поездок на наземном транспорте, что на десять тысяч поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

«Сократилось на 70% поездок в пригородных электричках — минус 10 тысяч поездок по сравнению с таким же днем прошлой недели)», — говорится в сообщении.

Кроме того, нет поездок на каршеринге из-за временной остановки этого сервиса. На 58% упало количество поездок в такси, что на три тысячи поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели.

А также на 57% сократилось число поездок на личных автомобилях, что на 40 тысяч машин меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели. Столичные дороги были на 85% свободнее, чем четыре недели назад.

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21 АПРЕЛЯ

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