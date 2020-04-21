РИАМО - 21 апр. Количество поездок в столичной подземке на утро вторника снизилось на 84%, что на десять тысяч поездок меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Коме того, на 83% снизилось число поездок на наземном транспорте, что на десять тысяч поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели.
«Сократилось на 70% поездок в пригородных электричках — минус 10 тысяч поездок по сравнению с таким же днем прошлой недели)», — говорится в сообщении.
Кроме того, нет поездок на каршеринге из-за временной остановки этого сервиса. На 58% упало количество поездок в такси, что на три тысячи поездок меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели.
А также на 57% сократилось число поездок на личных автомобилях, что на 40 тысяч машин меньше по сравнению с таким же днем прошлой недели. Столичные дороги были на 85% свободнее, чем четыре недели назад.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии