РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 апр. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов 24 апреля проведет прием жителей Домодедова по телефону, сообщается в официальной группе Домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«24 апреля 2020 года с 11:00 до 13:00 депутат Московской областной думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия», секретарь первичного отделения «Растуновское-1» Олег Владимирович Жолобов проводит прием граждан дистанционно», - говорится в сообщении.

Задать вопросы жители смогут по телефону: 8(496)793-25-80.