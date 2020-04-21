РИАМО - 21 апр. Москвичи могут получить справки дистанционно, оформив заявку на сайте в разделе «Услуги для граждан» в меню «Гражданам», говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Задать интересующие вопросы и уточнить информацию о справках можно по телефону: 8 495 679-79-69.

«Подробнее о том, как рассчитать и получить полагающиеся выплаты, можно прочитать на тематическом лендинге на сайте департамента труда и соцзащиты», — говорится в сообщении.

Центр занятости населения «Моя работа» предоставляет три вида справок.

Первая справка подтверждает периоды, засчитываемые в страховой стаж. Она включает сведения о периодах получения пособия по безработице, входящих в общий трудовой стаж.

Еще центр предоставляет справку о социальных выплатах в период безработицы, которая включает информацию о перечисленных гражданину суммах социальных выплат, произведенных службой занятости. Эта справка нужна для оформления различных льгот.

Третья справка о регистрации или отсутствии регистрации в органах службы занятости населения Москвы. Она отображает сведения о соискателе — состоит ли он на учете в центре занятости или нет.

В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, к примеру, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор. Для движения как на общественном, так и на личном транспорте необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

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- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.