РИАМО – 21 апр. Стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказала об основных правилах выбора одежды в интернет-магазинах в период самоизоляции, сообщает aif.ru.

Специалист рассказала, на что стоит обратить внимание во время виртуального шопинга, чтобы одежда подошла, и на какой сезон сейчас нужно покупать вещи.

«Шаг №1 заключается в составлении шопинг-листа. Прежде, чем вы откроете свой компьютер и погрузитесь в многообразие предлагаемых товаров, обязательно составьте шопинг-лист», - сказала стилист.

Она обращает внимание на то, что на виртуальном шопинге всегда тратят больше денег, чем в обычном магазине.

Во-вторых, Эрнандес-Ранера советует не вестись на дешевые уловки и не поддаваться эмоциям. Нужно помнить о том, что одежду стоит брать тогда, когда нравится именно она, а не красивый интерьер магазина.

В-третьих, стилист рекомендует внимательно изучать не только состав изделия, но и, к примеру, его длину. Девушка на фото может быть на 10 сантиметров выше, а значит, и представленная модель выглядит по-другому.

Кроме того, специалист рекомендует правильно измерить свои формы, прежде чем заказывать одежду, а также нужно внимательно изучить таблицу размеров необходимого бренда.

Согласно пятому правилу, сейчас не нужно заказывать одежду на весну. Лучше всего отдать предпочтение летним моделям.

В-шестых, при заказе в интернет-магазине нужно внимательно ознакомиться с условиями возврата. У многих продавцов они сейчас изменены. Стилист советует отдавать предпочтение крупным магазинам и маркам, поскольку их политика возврата довольно прозрачна.

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