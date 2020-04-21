РИАМО - 21 апр. Если при заполнении заявления на пособие по безработице сразу предоставить сведения о лицевом счете и реквизиты кредитной организации, то можно ускорить получение компенсации, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил поддержать повышенной выплатой людей, которые потеряли работу из-за коронавируса. Компенсация составляет 19,5 тысячи рублей.

«После направления заявки «Оформление пособия по безработице и поиск работы» с гражданином связывается специалист Центра занятости населения. Для ускорения выплаты необходимо сразу предоставить сведения о лицевом счете и реквизиты кредитной организации, указав их в личном кабинете на сайте», — говорится в сообщении.

В России с 1 июля этого года все платежи будут осуществляться через Национальную платежную систему «МИР», поэтому специалисты центра занятости советуют предоставлять реквизиты карты «МИР». Оформить ее можно дистанционно в любом банке.

В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, к примеру, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

Для движения как на общественном, так и на личном транспорте необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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21 АПРЕЛЯ

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