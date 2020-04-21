РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Депутат Подольска Яна Гайша доставила продукты и лекарства пожилой жительнице поселка Львовский на самоизоляции, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В этот сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией, когда старшее поколение находится дома на самоизоляции и нуждается в помощи, член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Яна Гайша помогает пенсионерам с доставкой на дом продуктов питания и лекарственных средств. На днях она помогла жительнице поселка Львовский Нине Ивановне с доставкой продуктов из магазина и лекарственных средств из аптеки», - говорится в сообщении.

В Московском регионе из-за риска распространения коронавируса действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости. При этом для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск. Данные ограничительные меры помогают сдержать распространение Covid-19.

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21 АПРЕЛЯ

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