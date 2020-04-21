РИАМО - 21 апр. Во вторник в столице открыли коронавирусный стационар, который развернули на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Стационар открыли мэр города Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

«К борьбе с коронавирусной инфекцией присоединилась одна из самых высокотехнологичных клиник Москвы – Медицинский центр МГУ. Еще 124 койки для больных, у которых Covid-19 протекает в тяжелой форме и которым требуется постоянная помощь врачей», – сказал Собянин.

В течение 11 дней – с 4 по 15 апреля – в Медицинском центре были проведены замена части существующих и установка дополнительных дверей, а также герметизация дверных проемов для разграничения «чистых» и «грязных» зон.

Часть помещений общей площадью 2 тысячи квадратных метров переоборудована в общежитие для круглосуточного пребывания персонала. Это сократит риски передачи инфекции родственникам врачей.

В штате стационара находятся 62 врача, 58 медицинских сестер, а также 25 сотрудников младшего медицинского персонала. Помимо этого, к работе в клинике привлекли 28 ординаторов и аспирантов факультета фундаментальной медицины МГУ, а также 17 студентов.

В результате перепрофилирования в клинике развернули 100 коронавирусных коек, а также 24 койки реанимации. Первых пациентов с подозрением на коронавирус Медицинский центр МГУ принял во вторник.

Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Москве развернули отделения в 44 федеральных, городских и частных стационарах.

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