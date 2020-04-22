РИАМО - 22 апр. Со среды совершать поездки на общественном транспорте по территории Москвы и Московской области можно только при наличии цифрового пропуска, к которому прикреплена транспортная карта.

Из-за распространения коронавируса в Московском регионе с 15 апреля действует пропускной режим. Получать электронные пропуска обязаны все, кто намерен совершить поездку на транспорте - как общественном, так и личном и служебном. В среду пропускной режим в регионе стал еще строже.

Так, для пассажиров общественного транспорта отныне необходимо не только иметь пропуск, но и связать его со своим электронным проездным. Без этого проезд теперь невозможен - проездной на турникете или валидаторе не сработает.

Москвичи могут привязать пропуск к картам «Тройка», «Стрелка» и соцкартам на портале mos.ru, жители Подмосковья - в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Также привязку можно осуществить на портале karta.gosuslugi.ru.

Для тех, кто планирует пользоваться личным или служебным автомобилем, в цифровой пропуск необходимо внести сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства.

Наличие цифрового пропуска у граждан проверяют сотрудники полиции и других контролирующих служб. Кроме того, со среды проверка пропусков у автомобилистов в Москве осуществляется автоматически - машины, на которые не оформлен цифровой пропуск, будут фиксировать дорожные камеры. Нарушители пропускного режима будут оштрафованы.

Следует учесть, что привязывать карты и номера машины к пропуску необходимо как минимум за пять часов до совершения поездки.

С марта в Москве и Московской области действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Работа предприятий и организаций ограничена, запрещено проводить массовые мероприятия. Жители обязаны находиться в самоизоляции.

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