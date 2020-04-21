РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Жители подмосковных Люберец 22 апреля смогут присоединиться к онлайн-платформе, на которой пройдет торжественное открытие «Вахты памяти - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«22 апреля в 19:00 на онлайн-платформе ZOOM состоится торжественное открытие «Вахты памяти - 2020» в Московской области. В этом году мероприятие пройдет в формате видеоконференции в целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно установить на компьютер программу и в указанное время перейти по ссылке, указав пароль», - говорится в сообщении.

Пароль могут получить участники поисковых движений Подмосковья, отправив запрос на электронную почту: rfpoiskmo@yandex.ru с указанием своего имени, отряда и должности. Также люберчане могут присоединиться к трансляции в социальных сетях общественного движения «Поисковое движение России».

Участники «Вахты памяти» организовывают экспедиции по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны, устанавливают имена неизвестных и организовывают перезахоронения.

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