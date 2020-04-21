РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Акция «Библионочь - 2020» пройдет 25 апреля в Центральной детской библиотеке Подольска в режиме онлайн и будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в группе «Центральная детская библиотека Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году «Библионочь» в Центральной детской библиотеке Подольска пройдет 25 апреля с 18:00 до 20:00 в формате онлайн. Каждый сможет не только посмотреть, принять участие, но и прокомментировать все события и публикации на нашей странице. Тема этого года - 75-летие Победы», - говорится в сообщении.

Сотрудники библиотеки подготовили к «Библионочи» серию интересных и познавательных мероприятий: презентацию «Читаем улицы как книги. Площадь Славы», виртуальную книжную выставку, викторины, кинозал, мастер-классы и много всего интересного.

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