РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 апр. Отделение станции скорой помощи, являющееся филиалом Щелковской областной больницы, готовится к открытию в поселке Фряново, сейчас завершился капитальный ремонт помещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

Станция скорой помощи будет располагаться в здании Фряновской больницы. Уже завершены работы по переоборудованию первого этажа здания.

«На первом этаже больницы завершили капитальный ремонт. Сегодня идет поставка мебели и оборудования», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Планируется, что после завершения работ на станции скорой помощи будет размещено пять медицинских бригад.