РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. В городском округе Мытищи спасли новорожденного щенка, оставленного в пакете у мусорного бака, сообщила местная жительница Алена Боровикова.

«Возвращались от бабушки 20 апреля около 22:00 по привычной дороге между домами №№34/1 и 34/2 по улице Колпакова, там как раз стоит мусорный бак, позади школы №28. У этого бака лежал черный пакет, а вокруг него стояли три женщины. Они пришли на нескончаемые писки, достали пакет и не могли понять, кто там: щенок или котенок», - сказала Боровикова.

Она добавила, что пакет открыли, и там обнаружили щенка.

«Мы открыли пакет, там был новорожденный, еще мокрый щенок, который начал замерзать. Не теряя ни минуты, освободили щенка от пакета, обтерли, завернули малыша в маски - единственное, что у всех было под рукой, и спрятали в куртку, так и отправились домой», - отметила жительница.

Выхаживанием собаки их семья занимается самостоятельно.

«Выхаживаем сами, так как опыт с собаками есть, у самих две взрослые собачки. Кормим малыша искусственным питанием, делаем массаж животика. Всю первую ночь спал только на руках - перекладывали, чтобы не замерз, вовремя покормить и снова спать. Как спать - ночь была бессонная - до утра мама с ним сидела, потом дежурство приняла я», - сказала Боровикова.



По ее словам, что порода щенка пока не установлена, но он будет точно не крупный. Во вторник щенку будут сутки от роду. Жительница добавила, что в дальнейшем они планируют пристроить щенка в добрые руки.

«Хотелось бы посмотреть по вышеуказанным домам всех собак примерного окраса для выяснения не то что бы тех, кто выбросил щенка, а хотя бы породу или просто маму малыша, чтобы понять, нужно ли купировать хвостик (если это необходимо по породе). В дальнейшем будем пристраивать щенка в добрые ответственные руки», - заключила Боровикова.