По поручению мэра Москвы город поддерживает повышенной выплатой людей, которые потеряли работу из-за коронавируса. Региональная компенсационная выплата с учетом пособия по безработице и дополнительной материальной поддержки безработных составляет 19500 рублей. Остальные безработные также имеют право на государственную поддержку — федеральные и региональные пособия. Центр занятости населения Москвы подготовил ответы на самые популярные вопросы.

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Как получить статус безработного?

С 30 марта 2020 года Центр занятости населения «Моя работа» перешел на дистанционную работу. Теперь подача заявки на признание в качестве безработного происходит через интернет-портал Центра czn.mos.ru.

Для подачи заявки пользователю необходимо создать личный кабинет на сайте Центра занятости населения и направить заявку на оказание услуги «Оформление пособия по безработице и поиск работы». После подачи онлайн-заявки с гражданином связывается специалист для верификации данных.

Как проверить статус заявки?

Дистанционно оформленной заявки на признание в качестве безработного на сайте czn.mos.ru присваивается номер. Для того, чтобы отследить статус заявки, соискателю необходимо зайти в личный кабинет на сайте czn.mos.ru и выбрать раздел «Обращения». В этом разделе отображена вся информация о ходе рассмотрения заявки.

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Как пройти перерегистрацию тем, кто уже признан безработным?

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и проведения профилактических мероприятий процедура перерегистрации проводится в дистанционном формате.

Теперь москвичам, уже признанный официально безработным, не нужно предоставлять документы в соответствии с правилами дистанционной перерегистрации. Специалисты Центра самостоятельно запрашивают информацию о трудовой деятельности и доходах безработного.

Москвичу необходимо только оперативно подтвердить личность по телефону или электронной почте в день, назначенный куратором.

Как я могу ускорить получение пособия?

После направления заявки «Оформление пособия по безработице и поиск работы» с гражданином связывается специалист Центра занятости населения. Для ускорения выплаты необходимо сразу предоставить сведения о лицевом счете и реквизиты кредитной организации, указав их в личном кабинете на сайте czn.mos.ru

С 1 июля 2020 года все платежи в Российской Федерации будут осуществляться с использованием Национальной платёжной системы МИР. Специалисты Центра рекомендуют предоставлять реквизиты карты МИР. Оформить ее можно дистанционно в любом банке.

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Как оформить справки?

Центр занятости населения «Моя работа» предоставляет 3 вида справок:

1. Справка, подтверждающая периоды, засчитываемые в страховой стаж. В ней содержатся сведения о периодах получения пособия по безработице, входящих в общий трудовой стаж. Особенно важны такие справки для людей, которые оформляют льготные пенсии.

2. Справка о социальных выплатах в период безработицы. Она включает в себя сведения о перечисленных гражданину суммах социальных выплат, произведенных службой занятости. Такая справка необходима для оформления различных льгот.

3. Справка о регистрации/отсутствии регистрации в органах службы занятости населения города Москвы. Эта справка отображает данные о соискателе – состоит ли он на учете в Центре занятости или нет.

Получить справки можно дистанционно, оформив заявку на сайте czn.mos.ru в разделе «Услуги для граждан» в меню «Гражданам».

Уточнить информацию о справках можно по телефону: 8(495)679-79-69.

Подробнее о том, как рассчитать и получить полагающиеся выплаты, можно прочитать на тематическом лендинге на сайте Департамента труда и соцзащиты.

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