РИАМО - 21 апр. Теперь пропуск для передвижения по Москве могут получить волонтеры, зарегистрированные в «Моей карьере», соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Цифровой пропуск смогут также получить добровольные помощники, которые зарегистрированные ГБУ «Моя карьера», а не только в ГБУ «Мосволонтер», — говорится в сообщении.
Эти учреждения также будут контролировать выдачу пропусков и их использование.
Волонтеры доставляют продукты и лекарства тем, кто нуждается в этой помощи – это люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, многодетные семьи.
В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, к примеру, за продуктами или лекарствами, для выгула собаки или выноса мусора.
Для движения как на общественном, так и на личном транспорте необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники правоохранительных органов.
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21 АПРЕЛЯ
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