РИАМО – 21 апр. Минпромторг России внес предложение об изменении в правилах перерегистрации предельных отпускных цен производителей жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщает ТАСС.

«Изменения коснутся правил обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах, зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденные постановлением правительства», - отмечается в материале.

В ведомстве регулярно следят за производством медикаментов нижнего ценового сегмента стоимостью до 100 рублей. Кроме того, Минпромторг постоянно находится в диалоге с производителями.

Между тем, для того, чтобы исключить дефицит жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в период пандемии коронавируса Минздравом России разработаны и правительством утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания соответствующей медицинской помощи.

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21 АПРЕЛЯ

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