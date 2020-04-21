РИАМО – 21 апр. Минпромторг России внес предложение об изменении в правилах перерегистрации предельных отпускных цен производителей жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщает ТАСС.
В ведомстве регулярно следят за производством медикаментов нижнего ценового сегмента стоимостью до 100 рублей. Кроме того, Минпромторг постоянно находится в диалоге с производителями.
Между тем, для того, чтобы исключить дефицит жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в период пандемии коронавируса Минздравом России разработаны и правительством утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания соответствующей медицинской помощи.
В России на данный момент зарегистрировано 52763 случая инфицирования Covid-19.
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21 АПРЕЛЯ
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