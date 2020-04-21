РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Рабочие восстановили уличное освещение на автодорогах по пяти улицам поселка Поливаново в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неработающие линии наружного освещения в поселке Поливаново. Она отметила, что на улицах Давыдова и Благовещения третий день не было уличного освещения.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения в микрорайоне Дубровицкий, в поселке Поливаново на улицах Алексеевская, Благовещенская, Никольская, Богородская и Давыдова. Указанные дороги являются дорогами местного значения. Работы по восстановлению выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.