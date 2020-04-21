РИАМО - 21 апр. Количество нарушений правил дорожного движения выросло на прошлой неделе в Подмосковье и к 19 апреля составило 88 тысяч в сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На областных дорогах задержали 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За 19 апреля зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия, где погиб один человек, три участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести», – говорится в материале.

Число нарушений правил дорожного движения в конце прошлой недели увеличилось на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 19 апреля 88 тысяч нарушений за сутки.

Водителям не рекомендуют выезжать из дома без крайней необходимости. Жителей Московской области попросили не превышать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.