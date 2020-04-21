РИАМО - 21 апр. Водителям грузовиков теперь не нужно будет предоставлять специальный пропуск во время движения по Москве в ночное время, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно документу, в исключения, когда не нужен пропуск, добавляется передвижение грузового транспорта с 22:00 до 06:00.
В Москве с 22 апреля дорожные камеры начнут фиксировать автомобили, на которые не оформлен цифровой пропуск. Пропуск также необходим для поездок на общественном транспорте, а также велосипедах и самокатах.
Режим самоизоляции в Москве для всех без исключения граждан действует до 1 мая. Жители обязаны оставаться в своих квартирах в целях предотвращения распространения коронавируса.
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Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
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- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
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