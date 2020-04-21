РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 апр. В подмосковном Дзержинском увеличили количество патрулей ГИБДД из-за пандемии коронавируса, сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«Жители Дзержинского, судя по индексу самоизоляции, не отказываются от прогулок. Индекс самоизоляции города низкий – 2,6. Людей, бродящих пешком без дела, стало меньше. Увеличилось число автомобилей. Поэтому сейчас мы увеличили число патрулей ГИБДД», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она пояснила, что ГИБДД будет останавливать автомобили и проверять цифровые пропуска у каждого: и у водителя, и у пассажиров.

«Пожалуйста, не выходите из дома без необходимости. Необходимость в наши дни – это дорога на работу и обратно, поход в магазин и аптеку, уход за пожилыми родственниками», – подчеркнула Иванова.

Она отметила, что медики работают на износ, так же как и фармацевты, продавцы в магазинах, сотрудники сферы ЖКХ, волонтеры.

«Успех этой борьбы зависит от каждого из нас. Мы сможем остановить болезнь, если останемся дома. Пожалуйста, сделайте так ради своего здоровья, ради тех, кто дорог вам», – заключила Иванова.