РИАМО - 21 апр. Собственников коммерческой недвижимости в Москве поддержат за счет грантов, столица в общей сложности направит более 15 миллиардов рублей для компенсации налогов на имущество и земельных платежей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Условием для получения гранта станет снижение арендной ставки для предпринимателей.
На компенсацию суммы налогов на имущество и земельных платежей столичные власти выделят 13,2 миллиарда рублей. Еще 2,1 миллиарда рублей направят на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, которые используют коммерческие площади самостоятельно. В общей сложности поддержку получат порядка 6,5 тысяч налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.
Для собственников коммерческой недвижимости, которые используют площади в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия.
По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в текущих условиях по коронавирусу вводятся меры для стимуляции арендодателей по снижению стоимости аренды. В результате снижения цен собственники получат из бюджета грант на компенсацию, в том числе и налога на имущества, который в большинстве случаев рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.
Собственникам коммерческой недвижимости в столице продлили срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря текущего года.
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21 АПРЕЛЯ
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