РИАМО - 21 апр. Собственников коммерческой недвижимости в Москве поддержат за счет грантов, столица в общей сложности направит более 15 миллиардов рублей для компенсации налогов на имущество и земельных платежей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Условием для получения гранта станет снижение арендной ставки для предпринимателей.

«Для получения гранта, нужно снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50 процентов от первоначальной ставки», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На компенсацию суммы налогов на имущество и земельных платежей столичные власти выделят 13,2 миллиарда рублей. Еще 2,1 миллиарда рублей направят на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, которые используют коммерческие площади самостоятельно. В общей сложности поддержку получат порядка 6,5 тысяч налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.

Для собственников коммерческой недвижимости, которые используют площади в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50 процентов налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в текущих условиях по коронавирусу вводятся меры для стимуляции арендодателей по снижению стоимости аренды. В результате снижения цен собственники получат из бюджета грант на компенсацию, в том числе и налога на имущества, который в большинстве случаев рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

Собственникам коммерческой недвижимости в столице продлили срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря текущего года.

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21 АПРЕЛЯ

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