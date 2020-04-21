РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Сотрудники территориального управления «Федоскино» городского округа Мытищи очистили от мусора территории у Дмитровского шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Сотрудники ТУ «Федоскино» во вторник (21 апреля - ред.) очищали от мусора территории, прилегающие к вылетной магистрали Дмитровского шоссе. Все, кто хоть раз оказывался в лесополосе, прилегающей к Дмитровке или другой магистрали, могут представить себе, какое это непростое занятие. Молодцы, ребята!» - говорится в сообщении.

Сотрудники теруправления поздравии коллег с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления.