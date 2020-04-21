РИАМО – 21 апр. Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что больные коронавирусом могут вылечиться от инфекции уже через неделю даже в домашних условиях, сообщает Газета.ru.

Специалист подчеркнул, что в данном случае речь идет только о легком течении болезни.

«Мы думаем, что срок выздоровления в случае легкого течения коронавируса — это в районе недели. Но, даже если человек почувствовал себя лучше, его выписка с карантина состоится только тогда, когда будут получены отрицательные результаты на коронавирус», — отметил Покровский.

При этом он рассказал, что легким течением считается отсутствие высокой температуры. В этом случае зараженного не госпитализируют. Ему назначают лекарства и выдают памятку с рекомендациями о том, как правильно соблюдать домашний карантин.

Эксперт посоветовал пить как можно больше безалкогольных жидкостей. Благодаря этому произойдет естественный процесс вымывания всех токсинов из организма.

Лечащийся на дому пациент должен также минимизировать контакты с родственниками и пользоваться индивидуальными предметами быта.

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