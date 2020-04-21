РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 апр. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила коллег с Днем местного самоуправления, который отмечают в России 21 апреля.

21 апреля 1785 года императрица Екатерина II издала документ - Грамоту на права и выгоды городам Российской Империи. Так в стране началось развитие местного самоуправления.

«Уважаемые коллеги - главы муниципальных образований, местные депутаты и сотрудники ОМСУ. Поздравляю с нашим профессиональным праздником - Днем местного самоуправления», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пожелала им сил, терпения и оптимизма, чтобы решать самые сложные задачи с положительным результатом - иногда даже вопреки складывающимся обстоятельствам.

«Желаю любить своих жителей и территории. Желаю профессиональных успехов и побед, счастья и семейного благополучия. Всем привет и наилучшие пожелания от коллег из Красногорска», - заключила Хаймурзина.

Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении праздника подписал президент России Владимир Путин 10 июня 2012 года.