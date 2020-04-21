РИАМО - 21 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль внимательно относится ко всем сообщениям россиян в интернете в период самоизоляции и учитывает их при подготовке мер поддержки, сообщает ТАСС.

«Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве. <…> C большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают, и о причинах этих сложностей», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что не склонен считать массовое появление различных хештегов в Сети своего рода митингами.

«Эти форматы появляются в огромном количестве, я имею в виду разные форматы, потому что, конечно, большая часть людей находится в режиме самоизоляции», — объяснил Песков.

При этом он не стал бы «преувеличивать и обобщать» все происходящее в интернете.

«Тем не менее ничто не проходит без нашего внимания. Мы все это внимательно отслеживаем», — заключил Песков.

Ранее в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигация» пользователи оставляли комментарии, в которых жаловались на отсутствие денег и работы в период самоизоляции.