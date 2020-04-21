РИАМО - 21 апр. Первых пациентов с диагнозом «коронавирус» принял инфекционный центр в Наро-Фоминске после перепрофилирования лечебного корпуса больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет больше 4 тысяч квадратных метров. Пациенты размещены в двухместных палатах.

«Общая численность медработников составляет более 120 человек. При необходимости для консультаций будут привлекаться узкопрофильные специалисты. Персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Обновленный корпус сможет одновременно принимать более 100 пациентов. Важно, что к каждой койке подведен кислород

В центре есть все необходимое для лечения больных — аппараты ИВЛ, современное медицинское оборудование, рентген-аппараты и бронхоскопы.

В ближайшее время запланировано открытие после перепрофилирования инфекционных центров в Химках и Жуковском.

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21 АПРЕЛЯ

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