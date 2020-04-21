РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. В микрорайоне Львовский Подольска закрыли на карантин общежитие после подтверждения у 2 жильцов диагноза коронавирус, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница Подольского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области.

«В микрорайоне Львовский Подольска в общежитии на улице Красная, 18 коронавирус подтвердился у двоих проживающих. Сегодня ночью вручили жителям постановления о необходимости пребывания 14 дней на карантине с последующим забором лабораторных исследований. Мы передали всю информацию в Львовскую больницу, оно будет забирать мазки», - сказала сотрудница.

По словам одной из жительницы общежития, заболела семейная пара с третьего этажа. Ночью всем привозили постановление о карантине на подпись люди в белых костюмах, которых сопровождали директор и администратор общежития.

«Сколько живет сейчас человек, точно не знаю, могу сказать только, что малонаселенное, в комнате 12 квадратных метров один или два человека живут, в комнате 18 квадратных метров - три человека или два, или один, как я сейчас. В здании пять этажей, на первом только кабинеты для работающих, на втором мало комнат. На третьем, четвертом и пятом этажах около 35 комнат, но также есть совсем пустые комнаты. Кухни общие, туалеты и душевые отдельно для женщин и мужчин. У нас коридорная система. Ждем врачей или других медицинских работников для забора анализов», - сказала проживающая.

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