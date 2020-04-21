РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Полицейские в подмосковных Люберцах проводят профилактические беседы с жителями округа, вышедшими на улицу во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в рамках профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции проводят профилактические беседы с жителями округа. Полицейские информируют граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и правил личной безопасности, разъясняют меры временных ограничений, указывают на недопустимость пренебрежительного отношения к установленным запретам», - говорится в сообщении.

Правоохранители также рекомендуют жителям Люберец не рисковать здоровьем и оставаться дома, соблюдать гигиенические меры, использовать предметы индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах. Особое внимание полиция уделяет пожилым людям.

Также стражи порядка напоминают об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.