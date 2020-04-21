РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Полицейские в подмосковных Люберцах проводят профилактические беседы с жителями округа, вышедшими на улицу во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».
«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в рамках профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции проводят профилактические беседы с жителями округа. Полицейские информируют граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и правил личной безопасности, разъясняют меры временных ограничений, указывают на недопустимость пренебрежительного отношения к установленным запретам», - говорится в сообщении.
Правоохранители также рекомендуют жителям Люберец не рисковать здоровьем и оставаться дома, соблюдать гигиенические меры, использовать предметы индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах. Особое внимание полиция уделяет пожилым людям.
Также стражи порядка напоминают об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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21 АПРЕЛЯ
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