РИАМО – 21 апр. Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет на экраны только 1 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Премьера этого фильма до начала пандемии была назначена на 25 июня 2021 года.

«Режиссер Мэтт Ривз рассказывал, что хочет продолжить законченные лишь на четверть съемки после улучшения ситуации с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Съемки фильма были остановлены около месяца назад.

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21 АПРЕЛЯ

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