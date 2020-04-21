РИАМО - 21 апр. Жители Подмосковья могут пожертвовать деньги на исполнение мечты ветерана в рамках одноименного проекта, участники проекта сами выбирают, мечту какого ветерана они исполнят, сообщается на сайте проекта «Мечта ветерана».

«Их (ветеранов – ред.) осталось совсем мало, особенно тех, кто реально принимал участие в боевых действиях, защищая наше будущее! Родившись, они даже представить себе не могли, как сильно изменится их жизнь! А ведь они тоже о чем-то мечтали, и некоторые из этих желаний до сих пор не сбылись… Именно с этой мыслью было принято решение создать проект «Мечта ветерана», — сказал создатель проекта Ярослав Селютин.

Он добавил, что благодаря проекту можно рассказать о подвигах ветеранов и об их несбывшихся мечтах, которые можно осуществить.

На сайте проекта есть кнопка «Осуществить мечту ветерана». После нажатия на нее появится форма оплаты, с помощью которой можно сделать пожертвование на конкретную мечту ветерана. При оплате необходимо обязательно указать фамилию ветерана, на осуществление чьей мечты делается пожертвование.

Если мечта ветерана носит нематериальный характер, например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то участник проекта может сам организовать эту встречу. Для этого необходимо будет оставить свои контактные данные для связи с представителями проекта.

На сайте проекта есть список ветеранов и их мечты. При этом указывается, мечты каких ветеранов уже были исполнены. Кроме того, пользователь может и сам сообщить проекту о мечте ветерана.

Помимо этого, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может стать партнером проекта «Мечта ветерана». Желающие могут стать волонтерами проекта.

Подробнее о том, как перевести деньги для ветеранов, можно узнать на сайте проекта.

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