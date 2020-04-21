РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Жители Люберец смогут поучаствовать в благотворительной акции помощи временно бездомным животным из приютов «Добролап», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Акция стартовала в зоомагазинах «Четыре лапы». Для того, чтобы принять участие в ней нужно купить любой товар на сайте, в мобильном приложении или в зоомагазине сети. Акция действует с 20 апреля по 31 мая. На сегодня в проекте приняли участие порядка 850 человек», - говорится в сообщении.

При оформлении покупки онлайн нужно положить выбранный товар в корзину, выбрать опцию «Доставка в приют» и произвести оплату с помощью карты. Подарки будут отправлены питомцам в приюты Москвы, Московской области и других регионов. Участники акции, оформившие покупку, при следующем заказе получат в подарок коллекционный магнит #Добролап.

Организаторы проекта обращают внимание на перечень товаров, который всегда востребован в приютах. Это сухие и влажные (в том числе лечебные) корма, лакомства, пеленки, наполнители, лотки, амуниция. Информацию с фотоотчетами о доставке подарков в приюты, а также в целом о благотворительной акции можно посмотреть на сайте.

Акция «Добролап» проводится в сети магазинов «Четыре лапы» седьмой раз. В этом году, помимо 27 благотворительных организаций, она объединила всех, кто хочет поддержать бездомных животных.