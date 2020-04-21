РИАМО - 21 апр. Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса с 22 апреля обязали соблюдать самоизоляцию, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
При этом с помощью геолокации будут отслеживаться их передвижения.
«При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска», - говорится в указе.
Также соблюдать режим самоизоляции будут обязаны люди, проживающие вместе с заболевшим, их местоположение также будет отслеживаться, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью или другой угрозы жизни и здоровью, кроме похода в ближайший магазин, который находится не дальше 100 метров от дома, выброса мусора и выгула домашних животных.
В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.
В Москве общее число зараженных Covid-19 увеличилось до 29433.
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Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
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