РИАМО – 21 апр. Блогерша Лена Миро обвинила родных актрисы Анастасии Заворотнюк в симуляции болезни, чтобы уйти от долгов, пишет Газета.ru.

Миро обращает внимание на тот факт, что в Сети нет ни одной фотографии больной Завторотнюк. В пример она ставит приводит певицу Жанну Фриске, чьи многочисленные снимки во время болезни были опубликованы.

«Мне кажется, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе Анастасии для того, чтобы той списали многомиллионные долги», — считает блогер.

Информация о том, что у актрисы диагностирована опухоль мозга, появилась в Сети летом прошлого года. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.