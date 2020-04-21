РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Жителей подмосковных Люберец призвали строго соблюдать правила поведения на железных дорогах, особенно при переходе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В 2019 году на железнодорожных путях на территории городского округа Люберцы погибло 29 человек. Основная причина гибели людей – проход на железную дорогу в несанкционированных местах. За три месяца 2020 года уже погибли шесть человек.

«Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы призывает жителей быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, и напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности», - говорится в сообщении.

Жителей округа просят не ходить по железнодорожным путям, а переходить их только там, где есть пешеходные настилы. Запрещено переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора переездной сигнализации.

На станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки. Не рекомендуется проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

Кроме того, нельзя переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Строго запрещено использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути.