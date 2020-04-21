РИАМО – 21 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение фьючерсов нефти является спекулятивным моментом, и пока нет поводов для чрезвычайно негативной оценки ситуации на рынке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля также подчеркнул, что динамика отслеживается.

«Упали цены на фьючерсы — это спекулятивный момент, чисто торговый момент. Этому не нужно придавать апокалиптическую окраску, это не является поводом для чрезвычайно негативной оценки. Ситуация неприятная, но не нужно ее ассоциировать с ценами на нефть», — отметил Песков.

При этом Песков обратил внимание, что падение фьючерсов не равняется обрушению цен. Он также отметил, что Россия имеет все необходимые резервы.

20 апреля цена на американскую нефть WTI упала до отметки в минус 37,63 доллара за баррель и установила исторический минимум.