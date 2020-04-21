РИАМО - 21 апр. Жителям Москвы напомнили, как получить статус безработного, отследить статус заявки и пройти перерегистрацию для получения материальной поддержки в размере 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента труда и соцзащиты.

Для того, чтобы получить статус безработного нужно подать заявку через интернет-портал czn.mos.ru.

«Для подачи заявки пользователю необходимо создать личный кабинет на сайте Центра занятости населения и направить заявку на оказание услуги «Оформление пособия по безработице и поиск работы». После подачи онлайн-заявки с гражданином связывается специалист для верификации данных», - говорится в сообщении.

Статус заявки проверяется также дистанционно. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте czn.mos.ru и выбрать раздел «Обращения». В этом разделе отображена вся информация о ходе рассмотрения заявки.

При этом сейчас процедура перерегистрации тех, кто ранее уже был признан безработным, проводится в дистанционном формате. Таким образом, специалисты Центра самостоятельно запрашивают информацию о трудовой деятельности и доходах безработного.

Москвичам необходимо только оперативно подтвердить личность по телефону или электронной почте в день, назначенный куратором.

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