РИАМО - 21 апр. Минтранс Московской области напомнил о безопасности на дорогах из-за усиления ветра и попросил водителей не превышать скоростной режим и быть внимательными на пешеходных переходах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Сегодня (21 апреля – ред.) в Московской области ожидается усиление северного ветра до 7 метров в секунду, в среду — до 10 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 10 градусов, осадки не прогнозируются», — отмечается в материале.

В среду ветер усилится, возможны порывы до 17 метров в секунду, температура снизится до плюс 6-7 градусов.

На дорогах Московской области по сравнению с прошлым понедельником число транспорта снизилось на 10%, но по отношению к воскресенью показатель вырос на 32%. Выросло по отношению к воскресенью на 15% число нарушений ПДД и составило 88 тысяч нарушений в сутки. Это на 30% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Подмосковье в понедельник задержали 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За сутки в области зарегистрировали три ДТП, где погиб один человек, а три человека получили травмы разной степени тяжести в результате аварии.

Ведомство советует не выезжать из дома без необходимости. В области действует режим самоизоляции, покидать квартиру можно только по веской причине, а для поездок на транспорте, в том числе и на личном автомобиле, нужно оформить цифровой пропуск.