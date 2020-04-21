РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Театр-студия «Артель» Подольска с 23 апреля представит в режиме онлайн новый театральный проект, посвященный 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Театрально-просветительский проект «Четыре Автора в поисках Радости» театра-студии «Артель» подольского дома культуры «ЗиО» посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Премьера должна была состояться в апреле. И тем не менее зрители данный проект обязательно увидят. Видеожурнал «Живая карта» будет появляться в соцсетях и на канале YouТube театра и ДК «ЗиО» еженедельно. Первый выпуск появится уже в ближайший четверг, 23 апреля», - говорится в сообщении.

Творческая группа театра работала над проектом весь творческий сезон. Зрителей будут ждать инсталляции, спектакль, файер-стрим и многое другое.

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