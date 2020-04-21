РИАМО - 21 апр. Из-за экономического кризиса, связанного с распространением коронавируса, потери в российской медиаотрасли оцениваются в 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Потери отрасли оцениваются в размере порядка 100 миллиардов рублей. И поэтому министерство обратилось в правительство с просьбой отнести медиасферу также в число наиболее пострадавших отраслей экономики», — сказал Волин.

По его словам, в ближайшее время министерство намерено предпринять ряд административных действий, чтобы обеспечить экономическую поддержку отрасли. Например, хотят разрешить региональным радиостанциям и телеканалам отменить вещание с полуночи до 6:00 утра, что позволит серьезно сократить их расходы.

«Самыми эффективными мерами будут сокращение отчислений по единому социальному налогу, возможность отсрочки платежей. Возможность сократить расходы на передачу сигнала радио- и телекомпаний в ночные часы и либерализация рекламного законодательства», — подчеркнул Волин.

По его словам, в настоящее время количество пользователей у СМИ заметно растет, а доходы при этом резко сокращаются — отмечается серьезное падение доходов от рекламы как в регионах, так и на федеральном уровне.

«Мы ожидаем, что по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25-30%. Это от 40 до 50 миллиардов рублей. Видим крайне драматическую ситуацию с радио. Там рекламные бюджеты могут сократиться на половину. <...> При этом в ряде регионов реклама на местном радио упала на 80-90%», — отметил замминистра.

Волин отметил, что сокращение доли доходов от рекламы в печатных СМИ и их сайтах также заметно упадет. Кроме того, потери сервисов, связанных с платным телевидением, оцениваются в 10 миллиардов рублей. Дело в том, что не все зрители, пользующиеся сейчас бесплатной подпиской, станут в будущем переходить на платный контент.

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