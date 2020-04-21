РИАМО – 21 апр. С 27 апреля по российскому телевидению начнут показывать видеоуроки для школьников, в то же время многие региональные каналы уже добавили подобные программы в свою сетку вещания, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Из-за пандемии коронавируса в регионах России, в том числе в Подмосковье и столице, школьники учатся дистанционно.
«С 27 апреля в стране начнется большой проект, который мы организовали вместе с министерством просвещения РФ. На канале «Общественное телевидение России» с 09:00 до 12:00 по будням будут идти учебные материалы видеоуроков, которые подготовлены по заказу министерства просвещения РФ», - сказал Волин.
Он также добавил, что многие региональные каналы уже добавили подобные программы в свою сетку вещания.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии