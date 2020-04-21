РИАМО – 21 апр. С 27 апреля по российскому телевидению начнут показывать видеоуроки для школьников, в то же время многие региональные каналы уже добавили подобные программы в свою сетку вещания, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Из-за пандемии коронавируса в регионах России, в том числе в Подмосковье и столице, школьники учатся дистанционно.

«С 27 апреля в стране начнется большой проект, который мы организовали вместе с министерством просвещения РФ. На канале «Общественное телевидение России» с 09:00 до 12:00 по будням будут идти учебные материалы видеоуроков, которые подготовлены по заказу министерства просвещения РФ», - сказал Волин.

Он также добавил, что многие региональные каналы уже добавили подобные программы в свою сетку вещания.

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21 АПРЕЛЯ

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