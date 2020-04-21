РИАМО - 21 апр. В то время, когда множество людей все реже покидает квартиры и остается дома для предотвращения распространения коронавируса, время наиболее активного просмотра ТВ вечером сместилось на 3-4 часа назад, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Меняется и сетка вещания. Она все больше ориентируется на тех людей, кто остается дома. Изменилось начало прайм-тайма. Если раньше прайм-тайм на телевидении начинался в 18:00-19:00, теперь он начинается практически с 15:00», - рассказал Волин.

По его словам, происходят изменения в форматах теле- и радиовещания. Новости стали более востребованы и начали замещать развлекательные передачи.

Кроме того, телеканалы стали уделять значительную долю утреннего эфира образовательным и культурным передачам, ориентируясь, прежде всего, на школьников, которые из-за самоизоляции вынуждены учиться дома.

В России выявлено 52763 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из них 29433 случая зафиксировали в Москве, а 5959 зараженных зарегистрировано в Подмосковье.

В Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса. Настоятельно не рекомендуется покидать квартиры без необходимости. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими не следует выходить из дома, продукты и лекарства им доставляют волонтеры.

Пропускной режим действует для тех, кто передвигается по городу и области на личном или общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.